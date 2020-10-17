Обманутого мужа будут судить за поврежденную машину любовника его жены

Сумма причиненного ущерба составила 66 400 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало того, что барнаульца обманула жена, так его теперь еще будут судить за поврежденный автомобиль ее любовника. Потому что месть должна быть холодной, а не так вот – сгоряча искромсать ножом «Рено Логан».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника – 44-летнего барнаульца. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что противоправные действия совершил на почве ревности, узнав об измене своей супруги с заявителем. Он выяснил, где проживает его соперник и ранним утром нанес повреждения автомобилю, - сообщает региональное МВД.

Сейчас в Барнауле проводится проверка по факту умышленного повреждения имущества 39-летнего жителя. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Сумма причиненного ущерба составила 66 400 рублей. Так что, как пить дать, на ревнивого мужа будет подан гражданский иск.