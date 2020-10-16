Аппарат для гемодиализа передали ковидному госпиталю в Барнауле

Аппарат для гемодиализа стоимостью более 1,4 млн. рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали медицинское оборудование городской больнице №5 города Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь.

Предприятие приобрело аппарат для гемодиализа стоимостью более 1,4 млн. рублей. Он жизненно необходим пациентам для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.

«Медицинский персонал пятой городской больницы сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов со всего региона, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 100 флаконов медицинского препарата и 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов. Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.