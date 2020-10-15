В Алтайском крае родители жалуются на то, что их детей кормят в школе просрочкой

Школьники приносили домой просроченные продукты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края проводит проверку в Зудиловской СОШ Первомайскогого район после жалоб родителей на то, что их детей кормят просроченной пищей. Местные жители рассказали «Толку» о том, что несколько детей в селе получили пищевое отравление.

По словам возмущенных родителей, как минимум два дня детей кормили продуктами с истекшим сроком годности. Некоторые ученики не съедают все в школе, а забирают с собой домой. Именно так родители увидели, что сок и шоколадки детям дают просроченные.

Директор школы Наталья Привалова отметила, что сроки годности продуктов контролирует повар столовой.

В ходе проверки в прокуратуре дадут оценку действиям сотрудников пищеблока и администрации школы, надлежащему исполнению условий контракта на поставку продуктов в образовательную организацию поставщиком продукции.

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