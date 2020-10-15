На Солнечной Поляне в Барнауле открыли новую дорогу

Все работы на участке завершены. Фото: pixabay.com

В Барнауле закончили строить дорогу по улице Солнечная Поляна. 14 октября на ней открыли движение для автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна на участке от дома №99 до улицы Взлетной началось в 2019 год по адресной инвестиционной программе города. На данный момент все работы завершены.

На объекте построили ливневую канализацию и установили дорожную одежду на автомобильной дороге. Выполнили строительство примыканий и парковок, устройство тротуаров и бортовых камней, обустроили остановки и линии наружного освещения, посадили газон и деревья.

Построенный объект соответствует требованиям проектной документации. Заключение об этом получено.

Напомним, ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов изменят организацию дорожного движения. Со 2 ноября на этом участке нельзя будет ехать в прямом направлении по крайним левым полосам по улице Солнечная Поляна на подходах к пересечению с улицей Энтузиастов с обеих сторон.