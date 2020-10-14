В Барнауле изменят организацию движения на одном из перекрестков

За рулем. Фото: pixabay.com

В краевой столице изменят организацию дорожного движения на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Со 2 ноября на этом участке нельзя будет ехать в прямом направлении по крайним левым полосам по улице Солнечная Поляна на подходах к пересечению с улицей Энтузиастов с обеих сторон.

Движение по полосам улицы Солнечная Поляна на пересечении с улицей Энтузиастов будет происходит так:

- правая полоса движения - направо;

- средняя полоса движения - прямо;

- левая полоса движения - налево.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, отметили, что эти изменения нужны для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения «конфликтных» точек пересекающихся транспортных потоков.

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