В Барнауле изменят организацию движения на одном из перекрестков

За рулем.
Фото: pixabay.com
В краевой столице изменят организацию дорожного движения на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.
Со 2 ноября на этом участке нельзя будет ехать в прямом направлении по крайним левым полосам по улице Солнечная Поляна на подходах к пересечению с улицей Энтузиастов с обеих сторон.
Движение по полосам улицы Солнечная Поляна на пересечении с улицей Энтузиастов будет происходит так:
- правая полоса движения - направо;
- средняя полоса движения - прямо;
- левая полоса движения - налево.
В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, отметили, что эти изменения нужны для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения «конфликтных» точек пересекающихся транспортных потоков.
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