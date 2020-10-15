Следователи до сих пор устанавливают личность женщины, найденной у реки Чумыш на Алтае

Фоторобот погибшей. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи устанавливают личность женщины, найденной на берегу реки Чумыш. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 сентября в километре от Заринска.

На вид женщине около 25-30 лет, рост около 170-175 сантиметров, волосы рыжие до плеч. На ней была куртка на металлической молнии темного цвета с темно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной форма, жилетка с леопардовым принтом без рукавов с капюшоном и розовые носки. На шее висел металлический крестик на капроновой нитке с изображением распятия на синем фоне. На безымянном пальце правой руки надеты два кольца из металла белого цвета с сердцем. В уши вставлены серьги-кольца из металла темного цвета.

Следственные органы обращаются к гражданам, которым что-либо известно о личности погибшей, а также обстоятельствах ее гибели, сообщить по телефонам в Заринске 8 (385-95) 43-2-43, 7-87-02, в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80- 94, 89836078646 или 02.

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