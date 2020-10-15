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В Алтайском крае дети-сироты не получили жилье

Следователи возбудили уголовное дело
Татьяна Гейнрих
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Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения жильем детей-сирот. Число нуждающихся – пять тысяч человек.

По данным следствия, на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году государством выделено более 1 млрд 211 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Приобретать и предоставлять квартиры сиротам обязаны региональное жилищное управление и министерство строительства и коммунального хозяйства Алтайского края. Деньги государством были выделены, но жилье нуждающиеся дети так и не получили, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 миллионов рублей. Это лишь 4% от финансирования.

Следователи констатировали, что в результате нарушены конституционные права детей-сирот, проживающих в Алтайском крае. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

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