14-летний подросток пропал в Барнауле

Пропавший подросток.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Барнауле пропал 14-летний Семен Борисов. Местонахождение подростка неизвестно с 11 октября. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.
Приметы пропавшего: рост 165 см, плотное телосложение, волосы светло-русые короткие, голубые глаза.
Подросток был одет: серая куртка, темно-синие трико, красные кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Барнауле уже две недели ищут 26-летнюю Яну Васильеву. Ее местонахождение неизвестно с 1 октября, поиски девушки продолжаются. Подробнее здесь
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле пропала девушка в черной куртке и красных ботинках
С собой у нее была бордовая сумка (подробнее)