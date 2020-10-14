14-летний подросток пропал в Барнауле

Пропавший подросток. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропал 14-летний Семен Борисов. Местонахождение подростка неизвестно с 11 октября. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.

Приметы пропавшего: рост 165 см, плотное телосложение, волосы светло-русые короткие, голубые глаза.

Подросток был одет: серая куртка, темно-синие трико, красные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Барнауле уже две недели ищут 26-летнюю Яну Васильеву. Ее местонахождение неизвестно с 1 октября, поиски девушки продолжаются. Подробнее здесь

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