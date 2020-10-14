В Барнауле пропала девушка в черной куртке и красных ботинках

Пропавшая девушка.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Барнауле уже две недели ищут 26-летнюю Яну Васильеву. Ее местонахождение неизвестно с 1 октября, поиски девушки продолжаются. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.
Приметы девушки: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие
Была одета: черная куртка, голубая рубашка в клетку, светло-голубые джинсы, красные ботинки.
С собой у пропавшей была бордовая сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Первомайском районе Алтайского края двое мужчин и восьмилетний ребенок выехали за грибами на автомобиле Nissan Tiida и попали в ловушку – их машина застряла. Родственникам пришлось провести ночь в лесу.
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