2,5 тысячи новобранцев из Алтайского края уйдут в армию осенью

В Алтайском крае продолжается осенний призыв Фото: Евгения ГУСЕВА

В Алтайском крае продолжается осенний призыв. За время призыв в армию отправятся 2,5 тысячи новобранцев из нашего региона, сообщили «Вести 22».

В условиях пандемии коронавируса все новобранцы проходят усиленную проверку здоровья. В принципе, этот тот же комплекс противоэпидемических мер, что и был во время весеннего призыв: барьерный контроль, тестирование на наличие инфекции и традиционное медобследование. Полная проверка здоровья – это уже финальный этап, а пока молодой человек не получил результаты теста, он находится в специально оборудованном пункте в гостинице «Колос».

Как отметил глава военного комиссариата Алтайского края Марат Усманов, в настоящее время военным удалось не допустить проникновения инфекции в войска через призывников. Но на призывных и сборном пунктах случаи фиксируют – в нашем регионе там было выявлено 15 зараженных.

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