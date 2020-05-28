2020-05-27T13:41:50+03:00
Общество

Тестирование на COVID-19 и отправка отдельными вагонами: как проходит весенний призыв на Алтае

На сборном пункте призывников проверят на коронавирус
САНТАЛОВ Константин
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Призывники.Призывники.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с пандемией коронавируса призывная кампания в России проходит в особых условиях. Алтайский край не стал исключением. Подробнее о весеннем призыве и мерах безопасности “Комсомольской правде” рассказал Андрей Круглов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона.

В дистанционном режиме

Пожалуй, главной особенностью этой призывной кампании является то, что она частично проходит в дистанционном формате. Это касается сбора информации и изучения различных документов. Например, дающих право на отсрочку, освобождение от призывы на военную службу. Призывники присылают документы по электронной почте, для уточнения данных с ними связываются по телефону. Эта работа продолжается. Отметим, что решение выносят на заседании призывной комиссии.

Андрей Круглов сообщил, что ранее из-за ограничительных мероприятий в Алтайском крае заседания призывных комиссий и вызов граждан в военные комиссариаты был отложен до 12 мая. Сейчас работа в самом разгаре, при этом большое внимание уделяют безопасности людей.

- Мы принимаем все меры к недопущению распространения коронавирусной инфекции среди граждан, подлежащих призыву. У нас масочный режим, используем дезинфицирующие и другие средства защиты. Проводим обработку помещений, территорий призывных пунктов и сборного пункта, - рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона.

Призывники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Призывники.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также предусмотрены разделения потоков, чтобы призывники не пересекались с другими людьми. Для этого разработали графики заседания призывных комиссий, регламент их рабочего времени.

- Используем запасные входы, чтобы минимизировать контакты с посторонними, - добавил Андрей Круглов.

Тестирование на COVID-19

В связи с повышенными мерами предосторожности на сборные пункты не будут пускать родственников и друзей призывников. А при их отправке на вокзалах предусмотрены специальные помещения, чтобы исключить возможность контакта с провожающими.

- При прибытии на сборный пункт каждому призывнику проводим тестирование на коронавирус. Есть антисептики, запас средств защиты органов дыхания. Призывнику рекомендуем надеть маску. Если у кого-то ее нет, то выдадим, чтобы все соблюдали режим безопасности, - сказал Андрей Круглов.

Сумка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сумка.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что этой весной призыву на срочную военную службу в регионе подлежат более 2,5 тыс. человек. Для нашего субъекта эта стабильная цифра, которая не меняется с течением лет. Как и всегда, жители региона будут служить по всей России.

- При их отправке они не будут пересекаться с гражданскими. Грубо говоря, в вагонах и самолетах будут находиться только призывники. Это сделано для того, чтобы исключить занос инфекции не только на сборный пункт, но и в войска, - отметил Андрей Круглов.

По его словам, многие призывники хотят служить в ВДВ или спецназе, однако далеко не все проходят строгий отбор.

Напомним, призывная кампания в Алтайском крае продлится до 15 июля.

Домой вернутся вовремя

Призывники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Призывники.Фото: Олег УКЛАДОВ

При это пандемия коронавируса не повлияла на сроки возвращения отслуживших в армии.

- Законом предусмотрен срок службы в течение 12 месяцев. По истечении этого срока они подлежат увольнению из рядов вооруженных сил. В связи с коронавирусом никаких изменений нет. При увольнении также соблюдают все меры, чтобы гражданин мог безопасно доехать до дома, - сказал Андрей Круглов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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