На Алтае застреливший коллегу жены ревнивец получил 9 лет колонии

Ревнивец выстрелил из имеющегося огнестрельного оружия в соперника Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд признал виновным жителя Барнаула, который застрелил коллегу жены из ревности. Также его обвиняли в незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ранним утром в сентябре прошлого года мужчина встретил коллегу жены в районе гаражей. До этого мужчины уже выясняли свои непростые отношения на почве ревности, и при очередной встрече осужденный вновь начал высказывать претензии своему неприятелю.

- В ходе разгоревшегося конфликта ревнивец выстрелил из имеющегося огнестрельного оружия в соперника, а затем нанес ножевое ранение ему в шею, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался, - добавили в следкоме.

В ходе расследования дела следователи также обнаружили, что мужчина незаконно купил и хранил не только огнестрельное оружие, но и взрывное устройство. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей.

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