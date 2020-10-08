Следком возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре

Трагедия произошла ночью Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в Благовещенском районе, который унес жизнь троих человек, в том числе семилетнего мальчика. Еще один юноша пострадал.

По информации регионального следкома, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Трагедия произошла ночью с 7 на 8 октября в одном из сел. На момент пожара в доме находились четыре человека: 31-летний хозяин, его 36-летняя сожительница, семилетний сын и 17-летний подросток. Лишь последнему удалось спастись, тела остальных нашли после тушения.

- Следователи и следователи – криминалисты провели осмотр места происшествия. Также на место выехал прокурор Благовещенского района. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы, - отметили в следкоме.

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