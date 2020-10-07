В Алтайском крае КамАЗ насмерть сбил ребенка

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 7 октября КамАЗ сбил ребенка. Пострадавший скончался, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 18:20 на пересечении улицы Вологодской и Центральной. По предварительной информации, водитель КамАЗа ехал со стороны поселка Центральный в сторону поселка Южный и сбил 14-летнего ребенка. Мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

По факту этой аварии проводят проверку.

Напомним, мы сообщали, что во вторник вечером, 6 октября, в Барнауле на пешеходном переходе вновь сбили ребенка.

Ранее мы писали о том, что ГИБДД призвала жителей Алтайского края быть внимательными на дороге. Осенью погода ухудшается, что требует от участников дорожного движения повышенной бдительности и аккуратности на дороге.

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