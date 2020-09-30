ГИБДД призывает жителей Алтайского края быть внимательными на дороге

ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала недели произошло 16 ДТП, в которых один пешеход погиб и 16 человек получили травмы, из них семь пострадавших – пешеходы. В ГИБДД призывают жителей края быть внимательными на дороге и не забывать о соблюдении ПДД.

В ведомстве напоминают, что осенью погода ухудшается, что требует от участников дорожного движения повышенной бдительности и аккуратности на дороге. Поздний рассвет, ранние сумерки, дождь – все эти факторы создают условия недостаточной видимости.

Чтобы обезопасить себя и не стать участником ДТП призывают соблюдать элементарные правила. Так во время непогоды, при сильном дожде, тумане или гололедице водителям следует быть более внимательными и соблюдать повышенную осторожность.

–Немаловажным является и безопасное движение вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и остановок общественного транспорта. Помните, что при неблагоприятных погодных условиях пешеход может не увидеть автомобиль из-за ограниченного обзора (зонт, капюшон и др.) и это может привести к дорожному происшествию, – уточняют в ГИБДД региона.

Пешеходам также необходимо помнить о правилах безопасности и переходить дорогу только в установленных для этого местах. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться отсутствии приближающегося транспорта, в том что водитель вас видит и пропускает.

Особое внимание советуют обратить на цветовую гамму в одежде, можно использовать световозвращающие элементы.

– Уважаемые участники дорожного движения! Только взаимное уважение друг к другу, строгое и безукоризненное соблюдение ПДД должны стать нравственной нормой нашего поведения на дороге. Только таким путем мы сможем переломить тревожную ситуацию, сложившуюся в регионе и добиться снижения аварийности, соответственно сберечь жизнь и здоровье людей, – резюмировали в ГИБДД Алтайского края.

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