Мэр Рубцовска заразился коронавирусом

Дмитрий Фельдман получил тест на коронавирус 6 октября Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 7 октября, сообщает сайт издания «Местное время» со ссылкой на самого Фельдмана. По его словам, положительный тест он получил накануне, но пока не госпитализирован. Лечение получает на дому. Так что если ухудшения не будет, ближайшие две недели он проведет на самоизоляции.

- В отсутствие главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков, - пишет источник информации.

По данным на 7 октября в Рубцовске в общей сложности выявлено уже 804 человека, инфицированного коронавирусом. За последние сутки в городе был зарегистрирован только один случай заражения. По всей видимости, речь идет как раз о градоначальнике.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус получил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также мэр Бийска Александр Студеникин.

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