В Барнауле пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе

С места аварии ребенка сразу доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник вечером, 6 октября, в Барнауле на пешеходном переходе вновь сбили человека. В этот раз пострадал ребенок.

Как сообщают в Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Шумакова, в районе дома №62. Примерно в 19.20 71-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. В социальных сетях уже появилось видео с места аварии. На его кадрах видно, что сразу после наезда пострадавший был в сознании, но подняться не мог.

Стоит отметить, что ДТП произошло уже в темное время суток. Возможно, водитель просто не увидел пешехода. По факту случившегося уже проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, за последний месяц это далеко не первое ДТП в Барнауле на пешеходном переходе. При этом несколько людей уже погибли.

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