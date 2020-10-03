Санатории Алтайского края оказались самыми дорогими в России

Средняя стоимость путевки в алтайский санаторий - 4,5 тысячи рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены путевок в санатории Алтайского края оказались самыми дорогими по стране. Об этом сообщает портал «Санатории России».

Согласно исследованиям, самые бюджетные путевки можно приобрести в Забайкальском крае. В среднем там придется заплатить 1500 рублей за сутки пребывания. А самые дорогие путевки оказались в Алтайском крае. Их стоимость в три раза выше – 4500 рублей за сутки.

Даже в столичных городах стоимость ниже. Так, в Санкт-Петербурге с отдыхающих возьмут в среднем 3400 рублей, а в Москве и в Московской области и того меньше – 2700 рублей за сутки.

К слову, Алтайский край за лето посетили 640 тысяч туристов. Основной поток был из ближайших регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

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