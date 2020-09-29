Алтайский край за лето посетили 640 тысяч туристов

Пандемия выявила целый ряд проблем алтайской туротрасли, в частности, это малое количество мест размещения повышенной комфортности Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристический сезон в Алтайском крае уже можно назвать провальным. Всему виной пандемия коронавируса. Из-за этого принимать гостей регион начал позже обычного и сильно потерял в доходах.

Под «завязку»

Об этом во вторник, 29 сентября, во время онлайн-форума на сайте правительства региона рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

- Фактически с конца марта по июнь включительно туристская деятельность в крае была приостановлена. Поездки по региону совершали только с деловыми целями. После возобновления деятельности туробъектов (с 8 июня – санаториев, с 27 июня - турбаз) интерес к отдыху в Алтайском крае заметно вырос в июле-августе, - говорит Дешевых.

По его данным, на этот период пришлась максимальная загрузка турбаз и гостиниц. При этом она была выше прошлогодних показателей и в среднем составила выше 50%, а в главных туристских территориях региона (Алтайский район, Белокуриха, Горный Чарыш) достигала 90-100%.

- Тем не менее, восполнить месяцы простоя это не позволило. Туристско-экскурсионный поток в Алтайском крае за летний период (июнь-август) составил 640 тысяч человек (в 2019 году – 1 млн человек), - говорит Дешевых.

Основной поток туристов шел, конечно же, из Алтайского края, а так же Новосибирской, Кемеровской, Томской областей ряда других сибирских регионов, а также из европейской части страны и из Москвы в частности. Это, к слову, стало возможным благодаря запуску пакетных туров.

- Благодаря открытию чартерных программ PEGAS Touristik из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Горно-Алтайска, такие туристические территории региона как Белокуриха, «Бирюзовая Катунь», окрестности озера Ая стали более доступными для жителей европейской части страны. За два месяца регулярными рейсами Nordwind Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай прилетело более 4,2 тысяч человек, - говорит спикер.

Проблемы есть

Сложившаяся ситуация заставила иначе взглянуть на отрасль в целом. Вылезли некоторые минусы, о которых, возможно, и раньше знали, но не обращали должного внимания. В частности, это касается качества предоставляемых услуг, наличия мест повышенной комфортности, а также безопасности отдыха. Россияне, которые могут себе позволить элитный отдых, столкнулись с тем, что в нашем регионе их запросы не всегда удовлетворяют. Так что в будущем местным предпринимателям от туризма есть над чем поработать.

Потери значительные

Финансовые потери отрасли в этом году тоже значительные. С начала года объем платных услуг составил более 2,3 млрд рублей. К сравнению, в 2019-м за этот же период было более 3,3 млрд рублей.

- Наибольшие потери в отрасли по данному показателю понесли специализированные средства размещения, объем платных услуг, которых снизился на 34,4%, у туристских фирм снижение произошло на 26,5%, у гостиниц и аналогичных средств размещения – на 23,6%, - говорит Евгений Дешевых.

Если же говорить о ценах на отдых в Алтайском крае, то какого-то существенного роста не было. Специалисты говорят, что подъем в среднем произошел на 1,5%. И по большей части это касается гостиниц категории «четыре звезды».

В санаториях же больше придерживаются практики динамического ценообразования. То есть в зависимости от сезона и спроса на услуги.

- В летний сезон 2020 года средняя стоимость одного дня проживания в санатории (включая размещение, питание и лечение) увеличилась не более чем на 4% к уровню прошлого года (на 200 рублей), - добавляет чиновник.

Конечно же, в это непростое время не обошлось без поддержки на высшем уровне. Субъекты туротрасли получили более 900 миллионов рублей из федерального бюджета. Помимо этого до конца года они, как наиболее пострадавшие в период пандемии, из краевого бюджета получат еще около 22 млн рублей.