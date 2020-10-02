Молодого жителя Алтайского края будут судить за интим с подростком

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Бийска ждет суд по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в ноябре 2019 года в Бийске обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей.

– Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия молодой человек признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором Бийска обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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