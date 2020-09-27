В Барнауле посторонний мужчина поцеловал ребенка в губы

ЧП произошло в подъезде жилого дома Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 26 сентября, в Барнауле неизвестный мужчина поцеловал чужого ребенка в губы и сбежал.

Об этом несовершеннолетняя девочка рассказала взрослым, а сообщили о случившемся в полицию. Как пишут в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», в настоящее время ведутся его поиски.

По словам девочки, неизвестный подошел к ней в одном из подъездов в доме на Георгия Исакова, 264. На вид ему около 30 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные короткие, есть борода. Он был одет в черную кепку, черные обтягивающие джинсы и красную куртку.

Напомним, недавно в Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Барнаула. Следствие установило, что он приглашал к себе в гости 11-летнего сына своих знакомых и совершал с ним «насильственные действия сексуального характера». Помимо этого, тоже самое он сделал и с восьмилетним мальчиком.

Экспертиза подтвердила наличие у обвиняемого признаков сексуального предпочтения в виде педофилии. Сам мужчина вину признал в полном объеме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.