Семь пациентов за сутки скончались от коронавируса в Алтайском крае

Во всех семи случаях смерть наступила из-за тяжелого течения заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали семь смертельных исходов пациентов, которые были заражены ковидом. По информации оперштаба, во всех семи случаях смерть наступила из-за тяжелого течения заболевания.

С начала пандемии в крае скончались 484 человека: 208 – от коронавируса, 272 – по иным причинам. Экспертам предстоит выяснить причины смерти еще четырех человек.

Напомним, всего в крае на данный момент выявлено 13823 случая заражения «короной», из них 12245 уже вылечились. Продолжают лечиться в госпиталях 1082 пациента, еще 12 – на дому. Медики оценивают состояние 228 человек, как тяжелое, 79 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятся 2909 человек. Тестированием охвачено уже более 487 тысяч человек, в том числе 5621 тест за сутки.

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