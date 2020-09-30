В Алтайском крае уже 16 медиков привились от коронавируса

Сейчас вакцинируют медработников в возрасте до 60 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медикам начали ставить прививки от коронавируса. С 23 сентября вакцину получили 16 специалистов краевой клинической больницы, онкодиспансера, барнаульских поликлиник №1 и №9, а также детской поликлиники №9.

По информации краевого Минздрава, регион получил первые 42 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции. Следующие 2005 комплектов поступят в четвертом квартале этого года.

- Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день. Сама вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Расфасована во флаконы, закрытые красной крышечкой (для первой прививки) и синей крышечкой (для второй прививки). Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета - около двух лет, - пояснила главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Сейчас вакцинируют медработников в возрасте до 60 лет, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к иммунизации, а также в течение 30 дней не ставили другие прививки.

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