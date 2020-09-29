Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 сентября 2020: усиление масочного режима и переход на удаленку

В крае разворачивают новые ковидные госпитали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки прирост составил 93 человека. Общее число зараженных 13 728. Растет и смертность. За прошедшие 24 часа умерли еще пять человек, причем у всех причиной летального исхода стал ковид. В госпиталях находятся больше тысячи пациентов.

В связи с ростом заболевших обсуждается возобновление ограничительных мер. Власти хотят усилить контроль за соблюдением масочного режима. Следить за тем, чтобы жители края носили маски будут сотрудники Росгвардии и полиции. А также в связи с ухудшением эпидситуации некоторым предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. Помимо этого министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил, что в Бийске Барнауле и Рубцовске, где растет число людей с пневмониями, будут рассматривать вопрос сокращения плановой медпомощи в поликлиниках и стационарах.

Амбулаторных пациентов становится все меньше, а существующие ковидные госпитали уже не вмещают больных. Так, в бийской городской больнице №2 ограничено количество мест для лечения зараженных коронавирусом. В связи с этим рассматривается возможность развернуть ковидный госпиталь на базе Бийской ЦРБ.

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