Барнаулец получил больше трех лет колонии за одну бутылку коньяка

После очередного хищения его отправили в колонию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили воришку, промышлявшего кражами в магазинах Ленинского района. После очередного хищения его отправили в колонию.

Как сообщила помощник прокурора района города Ольга Остапчук, ранее уже мужчина был неоднократно судим. Когда он решился украсть коньяк из магазина «Мария-Ра», то он отбывал административное наказание за мелкое хищение в мае.

- При попытке выйти за кассовую зону с неоплаченной бутылкой коньяка он был задержан сотрудниками магазина. Многие факты преступной деятельности были установлены путем просмотра видеозаписей с камер внутреннего наблюдения, - отметила Ольга Остапчук.

Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кстати, после вынесения приговора были выявлены и другие преступления, совершенные этим барнаульцем.

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