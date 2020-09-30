В Барнауле можно пройти добровольную дактилоскопическую экспертизу

Дактилоскопия в Барнауле Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Только в алтайской базе хранятся десятки тысяч отпечатков пальцев – с их помощью разыскивают преступников, идентифицируют личности людей, опознают погибших. Пройти дактилоскопическую регистрацию может любой желающий.

- Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация ни в коей мере не ущемляет прав и законных интересов граждан, либо прав недееспособных лиц, находящихся на их иждивении, а наоборот, призвана защитить эти права, поскольку является в настоящее время практически единственным бесплатным средством безошибочного установления личности человека, – сообщает городской управление полиции.

В обязательном порядке отпечатки берут у отдельных категорий служащих, военных, а также у иностранцев.

- Отпечатки пальцев берутся в обязательном порядке у тех, кто претендует на российское гражданство. Под него попадают иностранцы, кто намерен получить вид на жительство по льготным основаниям. Как правило, это воссоединение с родственниками, рожденные здесь, носители языка, - говорит Олег Харченко, старший инспектор отделения гражданства и видов на жительство УМВД России по Барнаулу.