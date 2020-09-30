В Барнауле продолжают дезинфекцию общественного транспорта в связи с пандемией

Дезинфекция проходит как в течение дня, так и после смены Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается дезинфекция общественного транспорта во избежание распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, обработка с использованием специальных средств проводится в течение дня и после смены.

Сотрудники общественного транспорта проводят обязательную влажную уборку подвижного состава и депо. Дезинфекция проходит как в течение дня, так и после смены. По словам исполняющего обязанности главного инженера «Горэлектротранса» Марины Шмидт, ежедневно на маршрутах работают 124 трамвайных вагона и 41 троллейбус.

- Особое внимание уделяем поручням, спинкам сидений, ручкам дверей. На предприятии действует масочный режим и приняты все профилактические меры. Каждый водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр. Сотрудники с признаками ОРВИ не допускаются к работе, - рассказала Марина Шмидт.

Кстати, с приходом холодов в транспорте уже запустили отопление.

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