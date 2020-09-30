Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 сентября 2020 года составило 13823

Лечение продолжают сейчас 1094 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 сентября 2020 года увеличилось еще на 95. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 13823 случаев заражения.

По последним данным краевого оперштаба, по выздоровлению выписаны 58 пациентов. Общее число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции составляет 12245. Лечение продолжают сейчас 1094 человека, в том числе 1082 в госпиталях и 12 на дому.

Из всех случаев 189 определены как завозные, 7480 – по контакту с инфицированными, 4428 – с пневмонией, 3895 – по ОРВИ. В 5500 случаях заболевание проходит бессимптомно. В тяжелом состоянии сейчас находятся 228 пациентов, 79 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики продолжают наблюдать за состоянием 2909 человек. В крае провели уже более 487 тысяч человек (в том числе 5621 тест за сутки).

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