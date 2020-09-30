«Фабрика бизнес-идей»: первое бизнес-реалити в Сибири

Центр «Мой бизнес» запустил в Барнауле первое ТВ-шоу «Фабрика бизнес-идей» Фото: предоставлено организаторами

Этой осенью Центр «Мой бизнес» запустил в Барнауле первое ТВ-шоу «Фабрика бизнес-идей».

Уже более четырехсот заявок подано на участие в этом бизнес-реалити. Отобранные конкурсанты на глазах у тысячи зрителей будут учиться строить бизнес-стратегию, встречаться с опытными предпринимателями и экспертами в различных областях, ошибаться, но не сдаваться и продолжать развивать свой проект.

«Фабрика бизнес-идей» - это конкурс и первое ТВ-шоу в Сибири, где участникам от 14 до 30 лет предстоит заявить о себе и презентовать свою бизнес-идею, а после пройти мощное обучение и получить поддержку от менторов-наставников – известных, успешных предпринимателей. Победитель получит денежный приз.

По итогам отбора в бизнес-реалити пройдут 40 участников, после этого экспертное жюри отберет только 12 полуфиналистов и в финале встретятся трое претендентов на победу. Герои проекта должны быть готовы к интенсивной работе, кардинальным изменениям и масштабированию своей бизнес-идеи.

Если вы хотите стать частью этого конкурса, подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте конкурс.мойбизнес22.рф

Прием продолжится до 10 октября 2020 года.

Финал состоится 4 декабря 2020 г.

Выпуски шоу будут транслироваться на телеканалах Катунь 24, ОТР, сайте alt.kp.ru, YouTube-канале @altfond22 и в социальных сетях.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/

мойбизнес22.рф

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