В Барнауле нашли еще участки земли под высотную застройку

В мэрию направили предложения насчет этих земель Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле у речного вокзала и на Новосиликатном нашли место под высотки. В мэрию направили предложения насчет этих земель.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», организация «Алтайские строители» предложили главе администрации Барнаула Вячеславу Франку рассмотреть ряд участков для строительства высотного жилья. Для этого потребуется корректировка Генплана краевой столицы.

В список земель вошли четыре участка, общая площадь которых превышает 1200 га: территория в границах улиц Промышленная и Приречная, часть земель в составе АО «Пригородный» (в районе ул. Новосибирская, 44 на Новосиликатном), земля на пересечении улицы Просторная и Павловского тракта, участок на водном объекте «Лесной пруд» на реке Барнаулка.

Ранее эксперты заявляли, что зоны перспективного развития, которые предусматривает Генплан до 2036 года, почти вес застроены, а реновация микрорайонов с аварийным жильем пока не проработана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле выставили на торги землю со скандальным офисным зданием

Заявки от участников принимаются до 15 октября (подробнее)