В Барнауле выставили на торги землю со скандальным офисным зданием

Скандальный бизнес-центр Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле попытаются продать на торгах землю на улице Пушкина, 56, где располагается скандально известный офисный центр «Ника».

Скандальный он потому что был построен без разрешения. Как пишет «Алтайский портал недвижимости», строительство началось еще в 2007 году. Тогда предприниматель Евгений Озеров параллельно пытался получить разрешение властей, но этого так и не получилось. Тем не менее, здание не просто достроили, оно несколько лет эксплуатировалось, а помещения в нем сдавались в аренду.

В итоге прокуратуре удалось добиться закрытия этого бизнес-центра. Год назад суд решил запретить его эксплуатацию, а в начале 2020-го начался демонтаж.

В условиях торгов сказано, что «они проводятся по решению апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда». Территория была изъята из частной собственности Евгения Озерова с последующей продажей на публичных торгах. На земельный участок наложены обременения в виде запрета на регистрацию и ипотеки. Кстати, помимо офисного здания, на территории также имеется недостроенное четырехэтажное здание с мансардой и подвалом. Оно также подлежит сносу.

Площадь участка - 1 037 кв. м, стартовая цена продажи - 4 073 050 рублей. Заявки принимаются до 15 октября.