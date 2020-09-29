Барнаулец не услышал приближающийся локомотив из-за наушников и попал под колеса

Мужчина шел по железнодорожной насыпи. Фото: Александр КАТЕРУША

На железнодорожном перегоне Южный-Штабка погиб житель Барнаула. Он не услышал шум приближающегося тепловоза, так как был в наушниках. О происшествии сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортные полицейские установили, что мужчина шел из магазина по железнодорожной насыпи. Локомотив сигналил ему, однако пешеход не обращал на него внимания из-за музыки в наушниках. Машинист экстренно затормозить, но аварию предупредить не удалось. Под колесами оказался 45-летний житель Барнаула.

Правоохранители напоминают, что нужно ходить на расстоянии не менее пяти метров от крайнего рельса, запрещено переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

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