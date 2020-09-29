В десяти медучреждениях Барнаула не включили отопление

Батареи потеплели еще не у всех. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле без отопления пока остаются десять из 140 медицинских учреждений края. При этом, по данным комитета по энергоресурсам и газификации города, к отоплению подключили все детские сады и школы краевой столицы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Батареи нагрелись в 186 детских садах, 93 школах и 39 учреждениях дополнительного образования. Что касается жилых помещений, то тепло дали в 2851 многоквартирном доме.

В мэрии сообщают, что в случае проблем с запуском тепла, жителям в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15. Помимо этого, можно позвонить и на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

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