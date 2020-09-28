Куда звонить в Барнауле по вопросам отопления, коммунальных аварий или ЧС?

22 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон Фото: Олег УКЛАДОВ

22 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон, однако пока тепло получили не все. И на это может быть несколько причин. В мэрии сообщили, что в этом случае необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в единую диспетчерскую службу, районную администрацию и так далее. «Комсомолка» публикует самые необходимые номера, которые должны быть под рукой у каждого барнаульца.

По вопросам отопления, водоснабжения и электроэнергии

- Диспетчерская служба СГК: 8(3852) 59-97-15;

- Единая дежурно-диспетчерская служба Барнаула (круглосуточно): в случае коммунальных аварий - 8(3852) 29-91-88, в случае возникновения ЧС - 8(3852) 29-91-99;

- Администрация Железнодорожного района: 8(3852) 62-56-95 (круглосуточно) и 8(3852) 62-56-11 (штаб по делам ГО и ЧС, в рабочее время);

- Администрация Индустриального района: 8(3852) 47-51-83 (круглосуточно) и 8(3852) 47-17-46 (штаб по делам ГО и ЧС, в рабочее время);

- Администрация Ленинского района: 8(3852) 54-44-49 (круглосуточно) и 8(3852) 54-73-95 (штаб по делам ГО и ЧС, в рабочее время);

- Администрация Октябрьского района: 8(3852) 24-74-98 (круглосуточно) и 8(3852) 24-96-28 (штаб по делам ГО и ЧС, в рабочее время);

- Администрация Центрального района: 8(3852) 63-08-25 (круглосуточно) и 8(3852) 63-13-63 (штаб по делам ГО и ЧС, в рабочее время);

- Аварийная Водоканала: 8(3852) 28-22-00;

- Аварийная Барнаульской горэлектросети: 8(3852) 29-91-88, 8(3852) 38-06-16.

Спецслужбы

- Полиция: 02 или 102;

- Скорая медицинская помощь: 03 или 103;

- Аварийная газовая служба: 04 или 104;

- Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101;

- «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852) 65-82-19;

- Экстренный вызов спецслужб: 112.

Движение транспорта

- Госавтоинспекция Барнаула: 8(3852) 39-35-86;

- Аварийный комиссариат: 8-800-700-00-70;

- Барнаульский автовокзал: 8(3852) 61-79-79;

- Железнодорожный вокзал: 8-800-775-00-00;

- Барнаульский аэропорт: 8(3852) 54-30-09;

- «Горэлектротранс» (общественный электротранспорт): 8(3852) 46-99-86;

- «Центртранс» (движение автобусов и маршруток, обслуживание транспортных карт): 8(3852) 55-72-70.

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