Как состоялся переход от программ господдержки к «народному бюджету»

Во время встречи с сенаторами президент России Владимир Путин отметил, что с 2020 года не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будут получать поддержку из федерального бюджета.

«Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Владимир Путин.

Это решение показательно. Ранее планировалось сократить программы благоустройства по нескольким направлениям, в частности речь шла о дворовых территориях. «Единая Россия» выступила в защиту интересов жителей.

«В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий», — отметил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что параллельно с федеральными программами работает партпроект «Городская среда».

«Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии», — сказал Андрей Турчак.

Партпроект запустили в 2017 году. В результате активной работы депутатов различного уровня на его реализацию только в 2020 году выделено порядка 38,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. На эти средства благоустроят около 5 000 общественных и 6 000 дворовых территорий по всей стране.

Что и как будет благоустроено, решают сами жители — на общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований, которые активисты партии организуют как в очном формате, так и дистанционно. С каждым годом число людей, участвующих в проекте, увеличивается.

Весной партпроект «Городская среда» провел всероссийский опрос касательно благоустройства дворов и общественных пространств. В нем приняли участие жители 74 регионов России — около 50 тысяч человек.

«По его результатам можно сделать вывод — люди больше знают о том, как по проекту благоустроить парки и скверы, нежели собственный двор.

При этом их как раз больше волнует состояние дворовых территорий — озеленение, ливневки, детские площадки, места для выгула собак, парковки и так далее», — отметил координатор партпроекта «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом, по словам парламентария, все больше людей хочет участвовать в принятии решений по благоустройству в режиме онлайн.

Ещё один важный итог - по результатам опроса, порядка 80% людей довольны результатами благоустройства. Это следствие в том числе мониторинга, который проводят активисты партпроекта на всех этапах работ — вместе с жителями. Они проверяют, в срок ли заключен контракт, качество работ, сроки, наличие гарантий. В итоге благодаря постоянному общественному контролю ситуация меняется — к примеру, регионы чаще стали устанавливать пятилетний срок гарантии на работы по общественным пространствам, по дворам — три года. Это, в свою очередь, влияет на качество благоустройства — без потери в количестве.

В Алтайском крае партия намерена добиваться того, чтобы программа поддержки местных инициатив и проект «Городская среда» в будущем году получили дополнительное финансирование из средств краевого бюджета. С этим предложениям к членам регионального президиума обратился секретарь Регионального отделения партии Александр Романенко. Он напомнил, что в текущем году, благодаря инициативе фракции «Единая Россия» в АКЗС, общее финансирование программы поддержки местных инициатив увеличено до 250 млн рублей. Эти меры дали положительные результаты - количество объектов программы увеличено в разы.

«Важно продолжать поддерживать наши муниципалитеты и инициативы людей, идущие с мест», - подчеркнул секретарь.