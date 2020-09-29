Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 сентября 2020 года составило 13 728

За прошедшие 24 часа из больниц выписались 46 пациентов с отрицательным тестом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 93 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 728.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования обнаружены в Барнауле – 39 человек, в Бийске – 19, в Целинном, Шелаболихинском районах – по четыре человека, в Алтайском, Заринском, Ключевском, Кытмановском, Кулундинском, Первомайском, Троицком районах – по два человека, в Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Благовещенском, Залесовском, Завьяловском, Змеиногорском, Зональном, Калманском, Крутихинском, Тальменском, Шипуновском районах – по одному человеку.

Также за прошедшие 24 часа из больниц выписались 46 пациентов, зарегистрировано пять смертельных случаев , все пациенты умерли от коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение 1064 человека, из них в госпиталях находятся 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают семь пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рука стала сине-черной: медики отправили ребенка с переломом домой из-за ковида

Мальчика должны были положить в больницу, но у него выявили коронавирус (подробнее)