В Алтайском крае отремонтируют новую федеральную трассу

Сначала дорожники проведут ремонт на самых проблемных участках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отремонтируют трассу А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которая получила статус федеральной. Как сообщают в оперативном управлении Упрдор «Алтай», только 20% от 389 км дороги соответствует нормативным требованиям.

Сначала дорожники проведут ремонт на самых проблемных участках. В 2021 году начнут делать капитальный ремонт на двух участках в Мамонтовском районе (158-167 км, 178-185 км) и для двух промежутков в Романовском районе общей протяженностью 15 км подготовят проектную документацию.

Кроме того, в следующем сезоне начнется ремонт на одном из наиболее загруженных участков – от Барнаула до села Шахи (13-28 км) и на обходе Павловска.

В этом году дорожники озадачены подготовкой дорогим к зиме. Специалисты восстановят покрытие на локальных участках, приведут в порядок трубы и водоотводные сооружения.

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