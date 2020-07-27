Еще одна алтайская трасса стала федеральной

27 Июль 2020 2020-07-27T05:01:38+03:00

На ней сделают капремонт

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Правительство РФ расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, и еще одна трасса Алтайского края получила этот статус, сообщает официальный сайт Кабмина.

Речь идет об автотрассе Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Ее протяжённость более 388 км. Она соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска «Кулунда». Трасса получила номер А-321.

Как пишут на сайте Правительства РФ, присвоение такого статуса позволит привести транспортные артерии в нормативное состояние. Там должны будут провести капремонт и реконструировать отдельные участки, повысить качество дорожного покрытия. Средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.

Ранее на территории Алтайского края проходили три трассы федерального значения – Чуйский тракт, трасса А-349, которая соединяет Барнаул, Рубцовск и границу с Казахстаном, также Новосибирск — Бийск — граница с Монголией.

ИСТОЧНИК KP.RU