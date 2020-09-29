Из-за роста больных COVID-19 в Алтайском крае планируют ужесточить масочный режим

В больницах могут ограничить плановую медпомощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста числа зараженных коронавирусом в Алтайском крае власти хотят усилить контроль за масочным режимом. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по краю Ульяна Калинина.

Предлагается ужесточить контроль со стороны Росгвардии и УВД за масочным режимом, усилить противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях, рекомендовать носить маски педагогам во время внеучебного процесса и др.

Как уже сообщалось ранее, в связи с ухудшением эпидситуации некоторым предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. Помимо этого министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил, что в Бийске Барнауле и Рубцовске, где растет число людей с пневмониями, будут рассматривать вопрос сокращения плановой медпомощи в поликлиниках и стационарах.

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