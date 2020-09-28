Под Змеиногорском в ДТП погибла женщина

Смертельное ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Небольшой участок от Змеиногорска в сторону Староалейки напоминает дорогу жизни. Взорванное будто после бомбежки покрытие на скорую руку залатано мастерами ямочного ремонта. И это притом, что трафик там высокий из-за близости Казахстана.

Накануне там произошло смертельное ДТП – разбилась 57-летняя женщина.

- Женщина, следуя на автомобиле «Лада Гранта» со стороны города Змеиногорска в сторону села Староалейское Третьяковского района, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, - пишет региональное управление МВД.

В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, ее 56-летний пассажир сильно пострадал - с травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.По результатам проверки примут решение.