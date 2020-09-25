Больше 400 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от гриппа

Сезон ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае идет прививочная кампания от гриппа. Поставить себе вакцину согласились уже больше 404 тысяч жителей. Ставят ее детям и взрослым – предполагается, все в добровольном порядке.

А вместе с тем, в крае бушует ОРВИ – за прошлую неделю заболели 25,8 тысячи человек. Гриппа нет. Цифры кажутся высокими, хотя обычно уровень высокой заболеваемости приходится на ноябрь – декабрь. Возможно, это связано с тем, что из-за пандемии жители стали чаще обращаться к врачам за помощью, ведь коронавирус в легкой форме очень похож на обычную простуду.

Прием температурящих пациентов ведется отдельно от плановых. Правда, не всегда ясно, что лучше: как и раньше отлежаться дома или просидеть пару часов в тесном коридорчике среди таких же кашляющих и чихающих пациентов в ожидании приема.

А тем временем, в крае начали испытывать вакцину от ковида. Первой прививку поставила себе главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.