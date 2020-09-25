Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» поддерживают Заринскую городскую больницу Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали средства защиты медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

В медицинское учреждение передали 100 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 1,7 млн. рублей.

«Сейчас, в период пандемии, как никогда важно помогать медицинскому персоналу, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников. Мы в полной мере обеспечиваем своих сотрудников необходимыми средствами защиты и готовы помогать медицинскому персоналу больницы. Наша задача сегодня – поддержать медиков на передовой борьбы с инфекцией».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.