Выпускники центра АлтГТУ «Наследники Ползунова» поступили в российские вузы на бюджетные места Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году 100% выпускников Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного Фондом Андрея Мельниченко и СГК в АлтГТУ, поступили в российские университеты на бюджетные места. Более 90% воспитанников выбрали естественно-математические и инженерно-технические направления профессиональной подготовки.

В Алтайском крае продолжат учиться 7 выпускников, поступивших в барнаульские университеты. 5 человек стали студентами Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова. Так, Денис Арбатский, Юлия Головченко, Евгений Рахманов зачислены на факультет информационных технологий, а Артем Куркин и Кирилл Шенкнехт выбрали энергетический факультет. Двое поступили в Алтайский госуниверситет.

5 воспитанников Центра поступили в вузы соседних регионов: 4 – в Новосибирский государственный университет, 1 – в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Например, Максим Афанасьев и Иван Стригин зачислены на физический факультет Новосибирского государственного университета на направления «Информационная физика» и «Физика» соответственно.

Двое ребят поступили в Санкт-Петербургский государственный университет. Восемь человек зачислены в высшие учебные заведения Москвы. В частности, Мирослав Волокитин зачислен на направление «Фундаментальная и прикладная физика» физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Елизавета Черняева – на направление «Химическая технология» факультета химической технологии и экологии Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Артем Юшков – на направление «Прикладная математика и физика» физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Следует отметить, что в этом году 7 «наследников Ползунова» были зачислены на бюджетные места без вступительных испытаний за победы и награды в олимпиадах I, II и III уровня, входящих в перечень «Министерства образования РФ». Еще 2 ребятам за победу и призовые места в олимпиадах приемной комиссией Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана было поставлено за ЕГЭ по физике по 100 баллов.

«Очень радует, что наши ребята успешно поступают в ведущие российские университеты и выбирают востребованные на рынке труда технические направления подготовки будущих специалистов. Безусловно, это стало возможным благодаря плодотворной работе наших педагогов, влюбивших детей в инженерные и естественнонаучные дисциплины, и, конечно же, благодаря активной и всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко», – говорит директор Центра «Наследники Ползунова» Юрий Шенкнехт.