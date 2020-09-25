Алтайский Минобр ответил на критику Онищенко по школьному питанию

Ранее родители жаловались, что не все дети получают в школе мясные продукты Фото: Олег УКЛАДОВ

100 процентов школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями, заявил алтайский Минобр в ответ на критику Геннадия Онищенко.

Депутат Госдумы ранее сказал, что качество бесплатного питания в наших школах не поддается никакой критике, а сами школы находятся в ужасающем состоянии. подкрепив свои слов цифрами.

- на Алтае 700 школ не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%, - заявил депутат.

После это региональный Минобр поспешил оправдаться.

- В школах приняты меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков к организации горячего питания обучающихся. Требования Роспотребнадзора о полной готовности всех школ выполнены, все образовательные организации Алтайского края были полностью готовы к организации горячего питания для обучающихся начальных классов, - заявили в ведомстве.