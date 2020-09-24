Больше 200 тысяч тонн гречихи собрали на Алтае

В этом году гречку посадили на площади 486 тысяч гектаров Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

По данным на 24 сентября в Алтайском крае намолотили 212 тысяч тонн гречихи. Ее собрали на площади 218 тысяч гектаров (45% площадей, занятых этой культурой).

- Темпы обмолота превышают уровень прошлого года почти на 10%, - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

По информации ведомства, в этом году средняя урожайность гречихи составляет 9,7 центнера с гектара, что на 0,9 центнера выше прошлогодних показателей. Тогда на эту же дату было собрано 154 тысячи тонн.

Сейчас рекорды бьет Троицкий, Целинный, Косихинский, Красногорский, Советский, Зональный, Смоленский и ряд других районов.

Напомним, в этом году гречиха была посеяна на площади 486 тысяч гектаров. По сравнению с прошлогодними показателями это на 23 тысячи гектаров больше. Наш регион считается крупнейшим производителем гречихи в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае вырастет цена на гречку и овсянку

В СМИ периодически стала появляться информация, что цены на крупы взлетят до небывалых высот. Институт конъюнкутуры аграрного рынка сообщил, что в августе этого года цены на овес и овсяные хлопья достигли исторического максимума (подробнее)