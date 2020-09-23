В Алтайском крае вырастет цена на гречку и овсянку

Покупатели переживают, сколько же теперь придется платить за пачку гречки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В СМИ периодически стала появляться информация, что цены на крупы взлетят до небывалых высот. Институт конъюнкутуры аграрного рынка сообщил, что в августе этого года цены на овес и овсяные хлопья достигли исторического максимума. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае поднялась до 11,5 тысяч рублей (год назад было 5,8 тысяч рублей). Резко рванули вверх и цены на гречку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг компании «ПроЗерно». Раз растет закупочная цена, то и на кассе за пачку гречки и геркулеса придется заплатить больше.

– Прогнозы пока строить сложно. Однако этот год в любом случае отличается от всех предыдущих, прежде всего, из-за неблагоприятных климатических условиях, – говорит руководитель Алтайагропромсоюза Сергей Бубенщиков.

Но не все так грустно. Председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов говорит, что, несмотря на засуху, у нас в регионе производится тот же объем зерна, что и в прошлом году.

– Сегодня искусственно нагнетается цена, особенно на гречку, овес и другие культуры. Однако сейчас идет уборочная кампания, примерно четверть гречихи убрана, и урожайность один в один, как в прошлом году. Это же касается и других зерновых культур, поэтому беспокоиться об этом не нужно, – рассказывает Сергей Серов.

По словам Серова, цена на крупы подрастет, но, скорее всего, не слишком сильно.

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