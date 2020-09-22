В Барнауле пьяный водитель насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся

Мужчина был задержан сотрудниками отдельного батальона ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 22 сентября, в Октябрьском районе Барнаула пьяный водитель насмерть сбил женщину 1961 года рождения. Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

О трагедии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». Все произошло возле «ГЕОмаркета». Информацию подтвердили в городской Госавоинспекции.

Как установили правоохранители, в 13:25 нетрезвый водитель 1980 года рождения на иномарке Toyota сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По словам свидетелей происшествия, предполагаемого виновника трагедии задержали в 1,5 км от места аварии.

- Мужчина был задержан сотрудниками отдельного батальона ДПС и освидетельствован на состояние опьянения: состояние алкогольного опьянения установлено. На месте работают сотрудники ГИБДД Барнаула и следствия, - отметили в ГИБДД.

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