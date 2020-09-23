Барнаульца будут судить за незаконное образование юрлица

Уголовное дело направили в суд
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Барнаула будут судить по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, в декабре 2018 года к молодому человеку обратился незнакомец, который предложил за деньги выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению, а выполнить роль подставного лица.
Молодой человек согласился и отдал свой паспорт. Незнакомец подготовил необходимые документы для образования юридического лица.
–Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом, – отмечают в ведомстве.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.
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