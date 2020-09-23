На Алтае мужчина хотел установить антивирус и лишился 35 тысяч рублей

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай под предлогом установки антивирусной программы, лжесотрудник банка похитил у 38-летнего сельчанина 35 тыс. рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счета потерпевшего с помощью хакерской атаки хотят похитить деньги.

После этого лжесотрудник банка предложил сельчанину для защиты своего счета установить на смартфон антивирусную программу. Мужчина согласился и перешел по ссылке. В итоге он установил на телефон неизвестное приложение, а затем получил СМС сообщение с кодом.

Сообщив код, житель Алтая открыл удаленный доступ к своему банковскому приложению. В итоге со счета списали 35 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Полицейские устанавливают местонахождение и личность мошенника.

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