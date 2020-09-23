Два человека погибли в результате ДТП в Алтайском крае

Водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем в среду, 23 сентября, произошла авария, в результате которой скончались пассажир и водитель автомобиля Chevrolet , пишет краевое управление МВД.

ДТП произошло около 12:30 часов на 70 километре дороги «Алейск-Петропавловское-Смоленское». По предварительной информации, 40-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП 29-летний пассажир скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Другой 36-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства этой аварии.

Напомним, сегодня в Барнауле простились с погибшими в страшной аварии на Павловском тракте 20 сентября.

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